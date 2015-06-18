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بكنباور ينصح شفانشتايجر بألا يذهب إلى مانشستر يونايتد

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بكنباور ينصح شفانشتايجر بألا يذهب إلى مانشستر يونايتد بكنباور ينصح شفانشتايجر بألا يذهب إلى مانشستر يونايتد

نصح فرانك بكنباور أيقونة الكرة الألمانية مواطنه باستيان شفانشتايجر بألا يترك بايرن ميونيخ وألا يذهب إلى مانشستر يونايتد.

شفانشتايجر مطلوب في يونايتد وبحسب التقارير فإنه يدرس العرض كونه بات لا يشارك في مركزه الأصلي كارتكاز دفاعي مع بايرن ميونيخ، وكذلك لا يضمن اللعب كأساسي.

لكن رأي بكنباور مختلف بحسب ما أبرزه لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس.

وقال بكنباور: "شفايني ضغط على جسده كثيرا في السنوات الماضية وهذا يجب أن يكون في حساباتنا ونحن نتحدث".

وأضاف "التعود على اسلوب اللعب في دوري مختلف مع سن شفانشتايجر لن يكون أمرا سهل".

وتابع بطل العالم كلاعب في 1974 وكمدرب في 1990 "لو كنت مكان شفانشتايجر لبقيت مع بايرن لسنتين. فهو لازال قادرا على مساعدة الفريق واللعب في أعلى مستوى".

وأتم "ربما ينهي حياته في أمريكا بعد ذلك".

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