ذا صن: لوكاكو يدخل دائرة اهتمام يونايتد

دخل روميلو لوكاكو نجم إيفرتون في دائرة اهتمام مانشستر يونايتد بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

لوكاكو كان ملقبا بـدروجبا الجديد منذ ارتدى قميص أندرلخت، وانتقل بالفعل إلى تشيلسي للسير على خطى الفيل الإيفواري.

لكن لوكاكو لم ينجح في استغلال الفرص القليلة التي حصل عليها مع تشيلسي، وخرج معارا أكثر من مرة وفي كل مرة كان ينجح.

في النهاية انتقل لوكاكو إلى إيفرتون في الصيف المنصرم وقدم موسما مميزا مع الفريق صاحب الرداء الأزرق.

هذا الصيف يونايتد يرغب في ضم مهاجم بعد رحيل راداميل فالكاو وعدم تجديد إعارته أو شراء خدماته من جانب النادي الإنجليزي.

ومن الأسماء المطروحة على النادي الإنجليزي هو المهاجم البلجيكي القوي لوكاكو.