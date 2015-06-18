' نيمار لاعب كذاب.. فليذهب إلى هوليوود '

هاجم فاوستينو أسبريا نجم منتخب كولومبيا السابق مهاجم البرازيل، نيمار، بعدما فعله في مباراة المنتخبين بكوبا أمريكا التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

وكتب أسبريا عبر حسابه الرسمي بـ(تويتر)"نيمار لاعب كذاب. نيمار، فقط إذهب إلى هوليوود".

وكان نيمار قد تلقى البطاقة الحمراء في المباراة بعد انتهائها بسبب تسببه في شجار بين لاعبي الفريقين بعدما سدد الكرة في ظهر اللاعب بابلو أرميرو. (شاهد اللقطة)

واتهم أسبريا، نيمار، بأنه يمثل على الحكم حتى يصل لما يريده في المباراة معتبرا ذلك نوع من أنواع الخداع والكذب في كرة القدم. قبل أن يسخر منه بالقول إن مكانه في هوليوود حيث استوديوهات الأفلام الأمريكية.