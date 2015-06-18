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حاتم بطيشة لـ في الجول: إشادة إبراهيموفيتش وكابتن محمود بكر تكفيني

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حاتم بطيشة لـ في الجول: إشادة إبراهيموفيتش وكابتن محمود بكر تكفيني حاتم بطيشة لـ في الجول: إشادة إبراهيموفيتش وكابتن محمود بكر تكفيني

"هناك أمور تأتي من السماء تكون كافية للرد على الجميع".. حاتم بطيشة.

عن هذه الأمور تحدث المعلق المصري المتميز في BeINSports لـFilGoal.com في حوار مطول سيتم نشره بعد قليل.

لكن حتى حين نشر الحوار بالكامل، فلتتعرفوا على أمور حدثت من السماء منحت هذا المعلق المتميز حقه.

يحكي بطيشة لـFilGoal.com "دعني أذكرك بهدف زلاتان إبراهيموفيتش الخرافي في مرمى إنجلترا الذي قمت بالتعليق عليه.

وأضاف "الكثيرون هاجموني لأني لم أعط هذا الهدف حقه ولم أقم بالصراخ كثيراً بعد هدف لا يحدث وربما لن يتكرر في كرة القدم مرة أخرى".

وأردف بطيشة "ثم في أول لقاء مع إبراهيموفيتش تحدث عن الهدف، هل تعلمون ماذا قال".

وشرح "قال إبرا إنه لم يشعر بجمال الهدف إلا عندما عات إلى المنزل وسمع ما قاله المعلقون. ما قالوه أعجبه كثيرا وأشاد تحديدا بالتعليق العربي".

 

وابتسم مضيفا "أمر كهذا يعتبر شهادة بالنسبة لي".

وأكمل "في السويد قاموا بعمل أغنية لإبراهيموفيتش، عندما شاهدتها تفاجأت بوجود تعليقي على الهدف بداخلها!".

وأتم "رواد المدرسة التي أنتمي إليها يعرفون كيف يقدرونها، شهادة محمود بكر في حقي توضح ذلك وهذه الشهادة تحديداً بالنسبة لي أكبر من الدكتوراه".

"شكرته في السابق وأشكره من خلالكم مرة أخرى".

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انتظروا الحوار الشيق بعد قليل..

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