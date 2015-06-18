بالصور.. «السروي» يعقد المجلس القومي لشئون الإعاقة بالسويس

عقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، إجتماعاً بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بالسويس، وذلك بحضور المهندس محمد مرسي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أيمن، مدير عام مديرية القوة العاملة، وأماني كمالي، مقرر الفرع بالسويس، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المُتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء السويس، ومنها توفير مقر لفرع المجلس، وإنشاء ملاعب رياضة لذوى الإعاقة الخاصة، حيث أكد المحافظ، على ممثلي المجلس واللاعبين، بضرورة إنشاء جمعية وإشهارها وتسجيلها بالشباب والرياضة، وإخطار مجلس الوزراء بطلب تخصيص الإنشاءات المطلوبة، و التي يتم بناءها للمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأشار بيان صادر من الديوان العام، أن “السروى”، قد أكد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنهم التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي، وتقديم المُستندات الدالة على الإعاقة للحصول على وحدةٍ سكنية، حسب شروط وزارة الإسكان بهذا الخصوص.

وأشار كذلك إلي أن باب التقدم للوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في المصالح الحكومية مفتوح حتى نهاية شهر يونيو الحالي بمديرية التنظيم والإدارة بالسويس.

وحضر الاجتماع سعيد محمد، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمهندسة سمية عبد الفتاح، مديرعام التخطيط العمراني، وهشام جابر، مدير الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وعددٍ من اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المجلس بالسويس.