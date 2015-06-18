أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بلاغ ضد 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال بسوهاج‎

Google+ Print
بلاغ ضد 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال بسوهاج‎ بلاغ ضد 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال بسوهاج‎

تمكنت مباحث بسوهاج، من ضبط المدعو”علي جلال بخيت” 40 سنة- مدير مسئول مصنع مخلل، ويُقيم دائرة مركز أخميم، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 17 جردل مخلل زنة الواحد 10 كجم، وعدد 40 جردل مخلل زنة الواحد 5 كجم، بإجمالي وزن عدد 370 كجم مخلل”، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7245 جنح مركز أخميم لسنة 2015.

 

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من كلاً من :”محمود السيد عطيه محمد”، 35 سنة -عامل ،و” زينب السيد عطيه محمد”، 30 سنة- ربة منزل، ويقيمان بناحية سلامون – دائرة المركز، وكان يفيد بقيام كل من :”محمد طه أحمد عامر” 75 سنة- بالمعاش، ويقيم بناحية قرية الجباب-دائرة المركز،

و”عبد الغفار أحمد عبد الغفار عبد الرحمن” 59 سنة -مؤذن بالأوقاف، ويُقيم بناحية نزلة الدويك – دائرة المركز، و”أحمد رأفت محمود محمد” 56 سنة- عامل بالأوقاف، ويقيم بناحية الحسامدة-دائرة المركز، بتقاضيهم مبالغ مالية مقابل اشتراكهم في النقابة العامة للفلاحين والحصول على كارنيه اشتراك، ومعاشٍ دائم، وأنهما لم يصدر لهما كارنيه أو معاش، واتهموهما بالنصب والاحتيال.

وحضر المشكو في حقهم، وقرروا أنهم يقوموا بتحصيل تلك المبالغ لراغبي الاشتراك في نقابة الفلاحين دون إجبار، ولم يذكروا حصول المشترك على أي معاش، فيما بعد صادر من النقابة، وقرروا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من الشاكيين، وجاري استخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد