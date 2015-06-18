بلاغ ضد 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال بسوهاج‎

تمكنت مباحث التموين بسوهاج، من ضبط المدعو”علي جلال بخيت” 40 سنة- مدير مسئول مصنع مخلل، ويُقيم دائرة مركز أخميم، وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط عدد 17 جردل مخلل زنة الواحد 10 كجم، وعدد 40 جردل مخلل زنة الواحد 5 كجم، بإجمالي وزن عدد 370 كجم مخلل”، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7245 جنح مركز أخميم لسنة 2015.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من كلاً من :”محمود السيد عطيه محمد”، 35 سنة -عامل ،و” زينب السيد عطيه محمد”، 30 سنة- ربة منزل، ويقيمان بناحية سلامون – دائرة المركز، وكان يفيد بقيام كل من :”محمد طه أحمد عامر” 75 سنة- بالمعاش، ويقيم بناحية قرية الجباب-دائرة المركز،

و”عبد الغفار أحمد عبد الغفار عبد الرحمن” 59 سنة -مؤذن بالأوقاف، ويُقيم بناحية نزلة الدويك – دائرة المركز، و”أحمد رأفت محمود محمد” 56 سنة- عامل بالأوقاف، ويقيم بناحية الحسامدة-دائرة المركز، بتقاضيهم مبالغ مالية مقابل اشتراكهم في النقابة العامة للفلاحين والحصول على كارنيه اشتراك، ومعاشٍ دائم، وأنهما لم يصدر لهما كارنيه أو معاش، واتهموهما بالنصب والاحتيال.

وحضر المشكو في حقهم، وقرروا أنهم يقوموا بتحصيل تلك المبالغ لراغبي الاشتراك في نقابة الفلاحين دون إجبار، ولم يذكروا حصول المشترك على أي معاش، فيما بعد صادر من النقابة، وقرروا أنهم حصلوا على مبالغ مالية من الشاكيين، وجاري استخراج كارنيهات العضوية الخاصة بهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وظروفها وملابساتها.