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البيتزا والفطائر تسرع عملية التقدم فى السن

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البيتزا والفطائر تسرع عملية التقدم فى السن البيتزا والفطائر تسرع عملية التقدم فى السن
من المعروف أن الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح تضر بشكل القوام المثالى، ولكن هذه الأطعمة أيضا يمكن أن تسرع من عملية التقدم فى السن بصورة أكبر من المتوقع.

وقد خلصت دراسة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس، إلى وجود عدد من الأطعمة التى تسرع عملية التقدم فى السن، حيث إنها تحتوى على عناصر تمارس ضغطا على الجسم، مما يتسبب فى الإضرار بالخلايا وظهور علامات التقدم فى السن على الجسم والوجه.
>ومن بين الأطعمة التى تسرع عملية التقدم فى السن الفطائر والمعجنات مثل البيتزا و الأطعمة المقلية والدهنية .
>وقالت الدراسة إن هذه الأطعمة تؤثر بصورة سلبية على البشرة وترفع مستوى السكر فى الجسم مما يؤثر بصورة سلبية على الجسم ويجعله أكثر هشاشة .

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