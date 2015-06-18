برنامج رمضان - الزمالك لـ في الجول: نتسلح بالتمر.. وبتدريبات قبل وبعد الإفطار

في مطلع شهر رمضان الكريم ومع ضغط المباريات وارتفاع درجة الحرارة.. كيف تتصرف الأجهزة الفنية؟

FilGoal.com يقدم سلسلة يسأل فيها الأندية الكبرى عن برنامج رمضان وكيف وضعت الأجهزة الفنية البرنامج المثالي للحفاظ على كفاءة نجومها.

ويتحدث علاء عبد الغني مدرب الزمالك لـFilGoal.com عن البرنامج الخاص والتعليمات والتنبيهات على لاعبي الفريق الأبيض.. وما يلي على لسانه.

التدريبات

"وضع الزمالك جدولا بالاتفاق مع الجهاز الفني كاملا بقيادة جوزفالدو فيريرا بتدريب اللاعبين على فترتين قبل الإفطار وبعد الإفطار".

"لكن الفترة الأولى ستكون بشكل خفيف".

"لا وقت لرفع الأحمال لأن المباريات متداخلة كل ثلاثة أو أربعة أيام تخوض مباراة".

التغذية

"عادة اللاعب المصري لا يتناول إفطارا ثقيلا لأن الفترة قليلة ما بين موعد التدريب وأذان المغرب ولهذا ننبه على اللاعبين بتناول الأكل الصحي فقط".

"ولابد على اللاعبين التسلح بالسحور بشكل جيد وتناول التمر".

"وأعتقد أن اللاعبين أصحاب خبرة ومروا بهذه الظروف كثيرا ويعلمون الأغذية الصحيحة من عدمها لكننا سنحرص على توجيههم بتناول الوجبات الصحية".