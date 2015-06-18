بالأرقام - طارق حامد.. أكثر من مجرد لاعب وسط في الزمالك أمام دمنهور

قدم أداء ممتازا رغم ابتعاده عن المباريات الأخيرة. كان أفضل لاعبي الزمالك في الحفاظ على الكرة وإيصالها للزملاء. هو لاعب الوسط الذي سجل أول أهدافه بالقميص الأبيض، طارق حامد.

طارق كان أفضل لاعبي الزمالك من حيث نسبة التمريرات الصحيحة، 91%.

هو أكثر من قام بتمريرات طوال اللقاء من بين لاعبي الفريق الأبيض، 89.

حافظ على استحواذ الفريق، كان حريصا على إيصال الكرة بشكل صحيح لزملائه، تمريراته لم تكن أكثرها للخلف بل حاول المساهمة بجرأة في بناء الهجوم، وقام بمحاولة مؤثرة على مرمى دمنهور أسفرت عن هدفه الأول مع الزمالك.

يوضح الشكل التالي تمريرات طارق حامد في المباراة.