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براءة محلب ومحافظ البحيرة السابق من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

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براءة محلب ومحافظ البحيرة السابق من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي براءة محلب ومحافظ البحيرة السابق من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

المهندس ابراهيم محلب

قرأت محكمة جنح المعادي اليوم الخميس، برئاسة المستشار وليد رشدي، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة السابق، من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر في عام ٢٠١٤ من المحكمة الإدارية العليا.

بدأت الواقعة ببلاغ تقدم به الممثل القانوني لشركة أوربا للصناعات الغذائية، لقسم شرطة المعادي، يتهم فيه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء مصطفى كامل هدهود محافظ البحيرة السابق، بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، يقضي بتخصيص ٢٣٨ فدانا بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، لصالح الشركة؛ للاستفادة منها في خطة توسعاتها.

وبعد تداول القضية، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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