تجديد حبس سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة 15 يوما لاتهامه بتزوير حكم قضائى

قرر المستشار عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، وبحضور معتز عاطف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، وأمانة سر فتحى الرملى، تجديد حبس "ع.أ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، لإدانته بتزوير حكم قضائى.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى، بندقية آلية، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ، ما أدى إلى خروج المتهم وهروبه خارج البلاد حيث أنه ليس مصريا.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية، وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل، حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت يتعدى الـ190 قضية.

من ناحية أخرى، أصدر المستشار محمد البشلاوى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه.