أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة 15 يوما لاتهامه بتزوير حكم قضائى

Google+ Print
تجديد حبس سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة 15 يوما لاتهامه بتزوير حكم قضائى تجديد حبس سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة 15 يوما لاتهامه بتزوير حكم قضائى
قرر المستشار عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة شرق القاهرة، وبحضور معتز عاطف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، وأمانة سر فتحى الرملى، تجديد حبس "ع.أ" سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، لإدانته بتزوير حكم قضائى.

بداية الواقعة، كانت باكتشاف المستشار ميسرة الدسوقى رئيس محكمة جنح مستأنف النزهة، عملية التزوير بعد إصداره حكم تأييد حبس لأحد المتهمين بحيازة سلاح نارى، بندقية آلية، حيث صدر منطوق الحكم كالآتى "قبول ونقض وتأييد"، فقام السكرتير بوضع كلمة "إيقاف" ليصبح الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ، ما أدى إلى خروج المتهم وهروبه خارج البلاد حيث أنه ليس مصريا.

وعلى الفور، أمر رئيس الدائرة بالقبض على الموظف، وتم اقتياده تحت حراسة أمنية إلى قسم النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "ع.أ"، 40 سنة، سكرتير محكمة جنح مستأنف النزهة، ارتكاب جرائم "التزوير، استغلال وظيفة عامة، استعمال محرر مزور، والتزوير فى أوراق رسمية".

وأمرت النيابة العامة، بحجز المتهم 48 ساعة لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، والتى أثبتت صحة الواقعة نظير مبالغ مالية، وأن الموظف سيئ السمعة بالمحكمة.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن ما حدث من خطأ إما أن يكون تم عن غير قصد نتيجة ضغط العمل المتواصل، حيث إن دور الجلسة فى ذلك اليوم كانت يتعدى الـ190 قضية.

من ناحية أخرى، أصدر المستشار محمد البشلاوى، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قراره بتسليم عهدة المتهم المتمثلة فى أوراق وأرشيف القضايا لأحد الموظفين للقيام بأعماله لحين الانتهاء من التحقيق معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟