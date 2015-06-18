وفد البنك الدولى يشيد بمعدلات الأداء بمبنى الركاب ٢ بالمطار

قام وفد البنك الدولى للبناء والتنمية برئاسة “أوليفي لوبير” رئيس لجنة النقل بالبنك بزيارة مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى لمتابعة الاعمال التي تتم والوقوف على مستوى الانجاز ومعدلات الاداء على مدى يومي ١٧و ١٨ يونيو الجاري .

وقد التقى الوفد بالقائمين على المشروع والمدير الجديد الممثل لشركة هيل انترناشونال الذي تولى العمل في ٢٦ مايو الماضي وذلك لدفع العمل وازالة أي معوقات .

> طالب وفد البنك الدولي باستمرار ارتفاع معدلات الاداء خلال المرحلة الحالية والقادمة بالشكل الذي يتناسب مع الجدول الزمني لانجاز المشروع في موعده .

> وأوضح الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ان هناك متابعة دائمة لمراحل انجاز المشروع وزيارات ميدانية للوقوف على سير العمل .

> وقال يعد المبنى الجديد الذي يتسع لعدد 7,5 مليون راكب سنويا تحفة فنية ومعمارية رائعة تضاهي الكثير من المطارات العالمية التي تتسم بالفخامة والمزودة بكافة الأجهزة والمعدات التي تساعد على سلاسة الحركة وراحة الركاب ومنع التكدس .

> وأضاف أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من كافة الاعمال والتجهيزات قبل نهاية العام الحالي ٢٠١٥ تمهيدا للافتتاح خلال الربع الاول من عام ٢٠١٦ .