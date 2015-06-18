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الأشعة تؤكد إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي

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الأشعة تؤكد إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي الأشعة تؤكد إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كريم بامبو، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
> وكان اللاعب قد تعرض لكدمة قوية في ركبته خلال مباراة الفريق مساء الأربعاء أمام المقاصة، ولم يستطع استكمال المباراة وخرج من الملعب في منتصف الشوط الأول وحل بدلاً منه محمد رزق.
> وخضع اللاعب لأشعة عاجلة على الركبة عقب نهاية المباراة أثبتت نتيجتها إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
> وينتظر أن تحسم لجنة الكرة خلال الساعات المقبلة مصير اللاعب وسفره إلى الخارج.

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