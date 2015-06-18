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بينيتث يختبر 3 لاعبين قبل الموافقة على رحيلهم عن ريال مدريد

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بينيتث يختبر 3 لاعبين قبل الموافقة على رحيلهم عن ريال مدريد بينيتث يختبر 3 لاعبين قبل الموافقة على رحيلهم عن ريال مدريد

يختبر رافايل بينيتث المدير الفني لريال مدريد 3 لاعبين بنفسه، يرغب في مشاهدتهم، وبعدها سيحكم على يحتفظ بهم أم لا، وذلك بحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية.

ريال مدريد يتولى إدارته بينيتث بعدما تم تعيينه خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت صحيفة ماركا إن أحد الأسئلة الهامة التي على رافا الإجابة عنها هي ماذا سيفعل مع فابيو كوينتراو ولوكاس سيلفا وخيسي رودريجز.

خيسي منذ عاد من الإصابة يرغب في اللعب لعدد أكبر من الدقائق لكن أنشيلوتي لم يمنحه ذلك.

لوكاس سيلفا هناك رأي داخل النادي الملكي أنه غير جاهز بعد لأن يصبح لاعبا هاما في صفوف الميرنجي ويحتاج للخروج على سبيل الإعارة في أحد الأندية الأوروبية أولا قبل العودة.

وفابيو كوينتراو منذ جاء إلى ريال مدريد وهو في كل موسم انتقالات يتردد أنه يرغب في الرحيل.

لكن بحسب ماركا، فإن رافا لن يوافق على رحيل أي لاعب قبل أن يجتمع مع الفريق في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

سيشاهد بنفسه الجميع وهذا الثلاثي تحديدا وبعدها يحسم مستقبل كوينتراو وخيسي ولوكاس سيلفا.

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