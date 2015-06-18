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الإفراط فى ممارسة الرياضة العنيفة يؤدى للإصابة بالتسمم فى الدم

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الإفراط فى ممارسة الرياضة العنيفة يؤدى للإصابة بالتسمم فى الدم الإفراط فى ممارسة الرياضة العنيفة يؤدى للإصابة بالتسمم فى الدم
حذر علماء من أن ممارسة الكثير من الرياضة يمكنها أن تسبب تسمما فى الدم.

فقد كشفت دراسة جديدة، أن المشاركة فى السباقات الكبرى التى تتطلب قدرة كبيرة على التحمل تتسبب فى تسرب البكتريا المعوية إلى مجرى الدم، مما يؤدى إلى إصابات خطيرة.

وقال باحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن ما خلصوا إليه جاء بعد إجراء تحاليل لأشخاص، شاركوا فى أحداث للياقة من بينها سباقات الماراثون القوية وسباقات الماراثون متعددة المراحل، والتى تستمر لأيام متتالية.

وقال الدكتور ريكاردو كوستا، إن "عينات الدم التى تم أخذها قبل وبعد الأحداث، أثبتت أن ممارسة التدريبات لفترة طويلة تتسبب فى تغيير جدار القناة الهضمية.

وأضاف أن "ذلك يسمح بتقديم البكتريا بشكل طبيعى والمعروف بالسموم الداخلية الموجودة فى القناة الهضمية للتسرب فى مجرى الدم".

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