للنساء.. شروط وضوابط شد البطن بعد الولادة

أرسلت قارئة تسأل عن الموعد المناسب لإجراء عملية تجميلية لشد البطن، بعد الولادة، وما هى الشروط الواجب توافرها لنجاح تلك العملية، والآثار السلبية التى قد تنتج عنها؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور أكمل سعد حسن أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر قائلا: من أهم الشروط التى يجب أن تضعها المرأة فى الحسبان قبل اتخاذ قرار إجراء جراحة لشد البطن، هو أن تجرى تلك الجراحة بعد أن تكون قد أنجبت العدد الذى ترغبه من الأبناء، لأنه لا يفضل أن يحدث حمل بعد تلك الجراحة مرة أخرى، حتى لا تفقد جميع النتائج التى حصلنا عليها.

كما ينبه أكمل أن تلك الجراحة يفضل أن تؤجل لمرحلة معينة بعد الولادة، تصل إلى ستة أشهر، فغالبا ما تبدو البطن بعد الولادة مباشرة فى حجم أكبر من حجمها الطبيعى، نظرا لاحتفاظ الجسم بجزء من الماء المخزن، نتيجة للتغيرات الهرمونية لتلك الفترة.

وغالبا ما يتخلص الجسم من تلك الكميات الزائدة من الماء والدهون، فى الستة أشهر التالية للولادة، وهنا يمكن الوقوف على الحالة وتقيمها بشكل سليم .