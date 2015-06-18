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لعبة في الجول – أبو العلا يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من فريق منافس

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لعبة في الجول – أبو العلا يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من فريق منافس لعبة في الجول – أبو العلا يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من فريق منافس

من هو أكثر لاعب يحتاجه الزمالك من فريق منافس له؟ أجب في التعليقات لكن أولا تعرف على ما قاله محمد أبو العلا عن هذا الموضوع.

أبو العلا أحد أبرز نجوم وسط الزمالك السابقين شارك في لعبة FilGoal.com التي تقدم أسئلة خفيفة لنجوم الكرة في .

من هو اللاعب الذي تحتاجه من فريق منافس يا أبو العلا؟

يجيب اللاعب الأعسر "من سأختاره سأظل أحسبه على قوة الأهلي رغم أنه رحل".

وأوضح "اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من شخص محسوب على الأهلي هو أحمد فتحي".

كاريزما

وأكمل أبو العلا "فتحي يجيد في أكثر من مركز بالقوة نفسها. لاعب طاقته لا تنضب".

وأردف "لديه رؤية في أرض الملعب. شخصيته قوية وتركيزه لا ينخفض".

وأفاد "في الزمالك لدينا عمر جابر. هو أيضا لديه كاريزما مثل أحمد فتحي".

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