بالصور.. تخريج الدفعة الأولى من معلمي الرياضيات والعلوم بالإنجليزية في السويس

شهد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة السويس، اليوم “الخميس”، تخريج الدفعة الأولى، و عددها 45 معلماً و معلمة في جميع المراحل التعليمية، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح تدريب تدريس مادتي الرياضيات و العلوم باللغة الانجليزية، وذلك بقاعة مركز التدريب للتنمية المهنية، الذي أنشأته إدارة التدريب بمديرية التربية و التعليم بالسويس.

وكان ذلك بحضور، سلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية و التعليم، ومصطفى الزغبي، مدير عام التعليم العام.

وقد استغرق تدريب المعلمين 6 أسابيع، بدأت في الـ9 من مايو، وانتهى ي الـ16 من يونيه الجاري، وقامت بتنفيذه إدارة المدارس الرسمية للغات “التجريبيات سابقاً”، وذلك بالتعاون المشترك مع إدارة التدريب بالمديرية.

ويذكر أن التدريب مُستمر، حيث يبدأ تدريب الدفعة الثانية فيالأول من أغسطس وحتى الـ16 من سبتمبر الجاري، وعلى الراغبين من المُعلمين في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية و الثانوية من معلمي مادتي الرياضيات والعلوم في الالتحاق بالدفعة الثانية، التواصل مع إدارة المدارس الرسمية للغات أو إدارة التدريب بالمديرية.

كما شهد تخريج الدفعة الأولى، أساتذة كلية التربية بجامعة السويس، الذين قاموا بالتدريس للمعلمين خلال التدريب، وهم:”الدكتور رأفت مصطفى، والدكتور محمد رمضان، والدكتور وائل فواز، والدكتور أحمد شحات، والدكتور أحمد بهاء”.

ووجه” وحيد”، الشكر في كلمة له أمام الدفعة الأولى، إلى كل القائمين على تنفيذ التدريب من إدارة المدارس الرسمية، وعلى رأسهم خالد عبد العزيز، مدير الإدارة، وعبير حمدي، وجيهان سلامة، كما وجه الشكر إلى ممثلي إدارة التدريب بالمديرية، وعلى رأسهم فاطمة زكريا، وفريق العمل النشط معها، والمكون من عصام حافظ، وغزال عطيه.

و أوضح عبد الحافظ وحيد، أن الهدف الأساسي من التدريب زيادة مهارات المعلمين في مستوى تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية، مشيراً إلى وجود هؤلاء المعلمين بالفعل على رأس العمل داخل المدارس الرسمية للغات، ومؤكداً استمرار دعمه الكامل لكل معلم يسعى إلى تطوير خبراته و مهاراته، وتحديث طريقة عرضه بما يمهد لخلق شخصية تربوية قادرة على العطاء وسط تحديات فكرية، و معيشية يواجهها المُعلم في مصر.

وأشادت سلمى الشاعر، بنجاح تخريج الدفعة الأولى، والتى تساهم في سد العجز بتخصص المادتين باللغة الإنجليزية، كما ساهم التدريب في بداية تأسيس قاعدة من المعلمين الأكفاء في تدريس المادتين بالإنجليزية.

فيما وعد مصطفى الزغبي، مدير عام التعليم العام، ببدء مرحلة جديدة في أداء التعليم العام بصفة عامة، وتعليم المدارس الرسمية للغات بصفةٍ خاصة، وصولاً إلى نهضة حقيقية على أرض الواقع للتعليم العام بالمحافظة يضع منظومة التعليم على الطريق الصحيح، لتكون بحق داعماًً مباشراً لخطة التنمية القومية التي تشهد البلاد خطواتها الخضراء.