«الهجان» يعِد بتوفير فُرص عمل لأبناء سيدة «الميكروباص» بقنا

استقبل السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، السيدة ثناء غريب، التي تعمل سائقة ميكروباص في صعيد مصر على خط سير محافظه “قنا-إسنا “، لمسافات تتعدى الـ 100 كيلو متر.

وأكد “الهجان”، على دعمه لها، ومساعدتها مع تقديم العون فيما تحتاج له، وطالبها بأن تتقدم بطلبٍ، لتغير خطة السير الخاص بها، بناءاً على رغبتها في تخفيف عبء المسافة عليها، وزيادة الدخل المالي للأسرة، نظراً لظروفها الاقتصادية الصعبة، كما وعد بمخاطبة إدارة المرور، لتغير خط السير من “قنا – إسنا “، إلى ” قنا _ نجع حمادي ” .

وقالت “سيدة الميكروباص”، إنه لا يوجد أي مخاوف من الركاب معها، وإنها تعمل على الميكروباص منذ 3 سنوات، و لديها فتاة خريجة كلية تجارة، وشاب حاصل على دبلوم صناعة، وطالبت المحافظ بتوفير عمل لأولادها حتى ترتاح من معاناة المهنة.

وـكلف “الهجان”، إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظه، بسرعة توفير عمل يليق بمؤهلاتهم، للمشاركة في رفع العبء المالي عن كاهل والدتهم في توفير النفقات اليومية للأسرة.