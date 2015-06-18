أيّام رمضانية في "عاصمة السياحة العربية"

حوّلوا وجهتكم في شهر رمضان إلى مدينة جبيل الأثرية اللبنانية، المدينة التي نالت أخيراً لقب "عاصمة السياحة العربية للعام 2016"، من قبل "المنظمة العربية للسياحة".

تعدّ جبيل (بيبلوس) واحدة من المدن المأهولة الأقدم في العالم، وتبعد 37 كيلومتراً عن بيروت، إذ تتمركز شمالي العاصمة اللبنانية، كما تشرف على البحر الأبيض المتوسط. وتفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها في الشهر الفضيل كما باقي أيام السنة، فإلى هناك...

10 عناوين ونشاطات في جبيل

_ "متحف الشمع": يقع المتحف بجوار الساحة القديمة المرصوفة، ويعرض منحوتات ومشاهد من الحياة اليومية لحقبة ممتدة من الحضارة الفينيقية إلى لبنان الحاضر.

_ "متحف المتحجرات": يقع المتحف في "سوق جبيل الأثرية"، ويعرض مجموعة من المتحجرات، لاسيما الأسماك منها.

كان عُثر على هذه المتحجرات بجبيل ومناطق أخرى من لبنان، كما عمد بعض من أصحاب المجموعات الخاصّة إلى إعارة المتحف نماذج نادرة كانت بحوزتهم، بهدف إثرائه.

_ "قلعة جبيل": بنى الصليبيون القلعة في القرن الثاني عشر الميلادي، على أس قلعة فارسية قديمة (550 -330 قبل الميلاد) ما تزال جدرانها منتصبة إلى جانب السور القديم، ممّا يشير إلى الدور الذي لعبته جبيل لناحية النظام الدفاعي الفارسي في المتوسط الشرقي.

في سنة 1188، قام صلاح الدين الأيوبي بالسيطرة عليها، فما لبثت جدرانها أن نُزعت سنة 1190. لاحقاً، تم الاستيلاء من جديد على البلدة من قبل الصليبيين، فأعيد بناء حصون القلعة سنة 1197. في 1369، عملت القلعة على صدّ هجوم من قبل قبرص، وتحديداً من مدينة "فاماغوستا".

_ "السوق العتيقة": يحلو في سوق جبيل القديمة، التسوّق. هناك، تكثر المعروضات، من أشغال يدوية ومطرّزات، وأطايب تغري بالتذوق. من جهة ثانية، يحلو الجلوس في المقاهي الصغيرة المتغلغلة بين الدكاكين.

_ "السوق الحديثة": تنتشر خارج "السوق العتيقة" المبلّطة، سوق أخرى تضم مجموعة كبيرة من المتاجر التي تعرض المجوهرات و"الأكسسوارات" والأزياء العصرية، وبأسعار منطقية جداً.

_ "مهرجانات جبيل الدولية": سوف يكون السائح محظوظاً، حين يصادف وجوده في الوقت الذي تُنظّم فيه "مهرجانات بيبلوس الدولية"، التي تشارك فيها كلّ عام نخبة من الفنانين العالميين والمحليين، وتحيي مجموعة من الأمسيات التي تجذب عدداً وافراً من متذوّقي الفن. عندئذٍ، تتحوّل المدينة إلى مكان ساحر، خلال الليل!

_ مطاعم جبيل وعمشيت: تبدو تجربة الإفطار غنية، في مدينتي جبيل وعمشيت المحاذية لها، سواء مقابل البحر أو في داخل السوق العتيقة بــ"بيبلوس"، علماً أن المطاعم لا تعد ولا تحصى، وتقدم إفطارات منوّعة من الأسماك البحرية الطازجة والأطباق العالمية، وتعرف باستقبالها الحارّ.

في هذا الإطار، لا تفوّتوا زيارة مطاعم: "الأزرق"، و"مارينوس"، و"بيت نزهة"، و"إدّه"، و"لوكندا".

_ رحلات بحرية: قد يكون من الممتع حتماً للسائح القيام برحلة بحرية على متن أحد المراكب السياحية، التي ترسو في ميناء جبيل. في هذا الإطار، احرصوا على توقيت موعد هذا النشاط عند مغيب الشمس!

_ "حديقة جبيل العامّة": إنه مكان يلفّه الهدوء، ويزخر بالنبات الأخضر والزهور الملونة، كما تخترقه الطرقات المخصصة للمشي، كما الآلات الرياضية وبعض الأكشاك التي تقدم "السندويشات" والمرطبات اللذيذة.

_ رحلة نحو مرتفعات جبيل: تعد منطقة "مار شربل- عنايا"، واحدة من المناطق اللبنانية الأكثر روعةً بمشاهدها، فمناخها أكثر لطافةً وبرودةً من الساحل، وتضمّ العديد من المطاعم المشرفة على الخليج، حيث تحلو فيها الجلسات المسائية.

*ملاحظة: يمكنكم أداء الصلوات في الجوامع القديمة بجبيل.

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