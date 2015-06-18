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وصول 1765 راكبا لميناء نويبع و110 سائحين يغادرون ميناء شرم الشيخ

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وصول 1765 راكبا لميناء نويبع و110 سائحين يغادرون ميناء شرم الشيخ وصول 1765 راكبا لميناء نويبع و110 سائحين يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامئ لهيئة موانى البحر الأحمر، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة وعلى متنها 302 راكب و8 سيارات و41 شاحنة ومغادرة العبارة آيلة وعلى متنها 57 راكبا و3 شاحنات والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 1463 راكبا و30 سيارة و8 شاحنات و2 باص، جيت خلال رحلتى وصول لها .

وغادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 538 راكبا منهم 92 معتمرا و2 باص عمرة و19 سيارة و5 برادات .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 110 سائحين إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص. كما شهد الميناء بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 72سائحا.

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مصر 365

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