مصرع عامل اصطدم بدراجته النارية فى سور خرسانى بالمنوفية

لقى عامل بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بالمنوفية مصرعه، وذلك أثر اصطدام دراجته النارية بسور خرسانى نتيجة السرعة الجنونية. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من مصرع أحمد محمد سلطان 21 عاما عامل بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بالمنوفية مصرعه، وذلك أثر اصطدام دراجته النارية بسور خرسانى نتيجة السرعة الجنونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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