السكرتير العام لجنوب سيناء يناقش أعمال حماية هضبة أم السيد والسوق القديم

>ترأس اللواء محمود عيسى السكرتير العام لمحافظ جنوب سيناء، اجتماعا صباح اليوم بمدنية شرم الشيخ بحضور كل من نائب رئيس مجلس المدينة وممثلى شركة المقاولون العرب، وجهاز تعمير سيناء، والإسكان، وشئون البيئة، والمحميات الطبيعية، والمياه، الطرق.

وقد ناقش الاجتماع التقرير الوارد من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتلافى الملاحظات فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال حماية هضبة أم السيد من أخطار الانهيار، حيث تقرر قيام شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، بسرعة إعداد المخططات والبرامج الزمنية لمشروع احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بهضبة أم السيد، والذى يشمل تغيير نوعية وأقطار مواسير الشبكات بها، كما تقرر حظر رى الحدائق والمساحات الخضراء، سواء كانت بالفيلات أو بالفنادق والمنشآت السياحية بالغمر، واتباع الرى بالتنقيط، كما سيتم استبدال جميع الزراعات ذات الجذر العميقة بزراعات أخرى صحراوية سيتم تحديد أنواعها عن طريق المختصين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مدينة شرم الشيخ للمرور على جميع المنشآت على هضبة أم السيد، للتأكد من عدم وجود تسريبات فى محطات التحلية أو المعالجة، أو الخطوط مع إلزام مالكى تلك المشروعات بتلافى التسريبات إن وجدت، كما تم الاتفاق على تضمين أعمال حماية هضبة السوق التجارى ضمن أعمال حماية هضبة أم السيد، والبدء فى تنفيذ أعمال الرفع المساحى وإزالة الكتل الصخرية المعرضة للانهيار.

هذا بالإضافه للتنبيه على شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخبز بمنطقة حى النور حتى يتسنى للمدينة تسليمه للتموين كبديل عن المخبز بمنطقة الهضبة.

وقرراللواء محمود عيسى قيام الشركة بتقديم تقرير مصور أسبوعيا لمتابعة الأعمال بالتنسيق مع شئون البيئة والمدينة.

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