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مصرع موظف صدمته سيارة أجرة حال عبور الطريق بالمنوفية

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مصرع موظف صدمته سيارة أجرة حال عبور الطريق بالمنوفية مصرع موظف صدمته سيارة أجرة حال عبور الطريق بالمنوفية
لقى موظف بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك أثر اصطدام سيارة أجرة به حال عبوره الطريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من مصرع مدحت إبراهيم 46 عاما موظف، وذلك أثر اصطدام سيارة أجرة به حال عبوره الطريق، تم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى، تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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