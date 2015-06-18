استكمال اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية بـ"تعليم الوادى الجديد"اليوم

تستكمل اللجنة العشرية لاختيار الوظائف القيادية ومديرى العموم بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد أعمالها اليوم فى اختبار المتقدمين والبالغ عددهم حوالى 80 متقدما، حيث تقوم اللجنة المكونة من 10 أعضاء برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وسكرتير عام المحافظة وعدد من مديرى القطاعات، وذلك لاختيار وظائف مدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التوجيه الفنى ومدير عام التعليم الفنى ومدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة .

وقال المحافظ فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن اللجنة ستواصل إجراء اختبارات المتقدمين، حيث تقوم مساء اليوم باختبار 25 متقدما للوظائف على أن يتم تكليف الحاصلين على أعلى الدرجات فى الاختبارات بإعداد بحث تفصيلى عن كيفية النهوض بالإدارة التى يرغب فى العمل كمدير لها ومدى إمكانية تطبيق هذا البحث والمدة الزمنية بما يحقق طفرة فى آليات العمل فى تلك الإدارات .

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