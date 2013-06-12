"صباحي" والسفير الإيطالي يبحثان سبل حل أزمة "سد النهضة" الإثيوبي

إيطاليا تنفي تمويلها "السد" وتبدي استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا

كتب : خالد عبدالرسول منذ 33 دقيقة

التقى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة، ماوريتسيو مساري، وتناقشا حول الأوضاع الراهنة في مصر والموقف السياسي لمصر وإيطاليا من أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكد صباحي للسفير الإيطالي، وفقا لبيان صادر عن التيار الشعبي، "أن الموقف المصري الرسمي والشعبي موحد بشأن أزمة سد النهضة، التي تمثل تحديا وطنيا يستلزم تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل وضمان عدم المساس بها".

وأضاف "صباحي"، "الطريق الصحيح لمعالجة هذه الأزمة يأتي باحترام حق كل شعوب حوض النيل في التنمية التي تكفل التقدم لكل دول الحوض، بما فيه إثيوبيا بشرط عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى بما فيهم حصة مصر والسودان".

وأشار السفير الإيطالى إلى أن الحكومة الإيطالية ليست طرفا في تمويل مشروع سد النهضة، وأن مشاركة بعض شركات القطاع الخاص الإيطالية في بناء السد لا يعبر عن السياسة الرسمية لإيطاليا.

وأبدى السفير الإيطالي استعداد الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي لممارسة دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا، إذا طلبت مصر ذلك، من أجل تخطي هذه الأزمة عبر تنشيط الحوار بين الجانبين، مؤكدا حرصه على المصالح المصرية والروابط الأصيلة بين مصر وإيطاليا، بحسب البيان.