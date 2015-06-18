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مفتى السعودية : إفطار المرابطين على الحدود جائز

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مفتى السعودية : إفطار المرابطين على الحدود جائز مفتى السعودية : إفطار المرابطين على الحدود جائز
أجاز مفتى عام رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إفطار الجنود المرابطين على الحدود السعودية فى نهار رمضان لأجل المرابطة والتصدى للعدو، مهنئاً المرابطين بمقدم الشهر المبارك وهم فى أرض المعركة.

وأوضح المفتى لصحيفة "عكاظ" السعودية فى عددها الصادر اليوم الخميس أنه من استطاع من الجنود المرابطين على الحدود الصوم فليصم، ومن عجز عن ذلك لأجل المرابطة والتصدى للعدو والمحافظة على الحدود والأوامر الموجهة إليه، فذلك عذر له ليفطر، وليقضى فى أيامٍ أُخر.

وقال المفتى ، فى كلمته الموجهة للجنود المرابطين على الحدود، "أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك وأنتم فى أرض المعركة مرابطون فى سبيل الله، جمعتم بين جهادٍ وصوم"، متابعاً "إنكم فى عمل صالح وأيام مباركة فجدوا واجتهدوا واحمدوا الله على ما هيأ لكم من هذا النصر العظيم والتأييد الكبير".
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مصر 365

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