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لبيب : الانتهاء من تطوير مزلقانى «هيلانة» و«الشيخ عيسي» نهاية يونيو المقبل بتكلفة 239 مليون جنيه

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لبيب : الانتهاء من تطوير مزلقانى «هيلانة» و«الشيخ عيسي» نهاية يونيو المقبل بتكلفة 239 مليون جنيه لبيب : الانتهاء من تطوير مزلقانى «هيلانة» و«الشيخ عيسي» نهاية يونيو المقبل بتكلفة 239 مليون جنيه

 أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير مزلقانى هيلانه بمحافظة الغربية والشيخ عيسى بمحافظة اسوان وذلك إطار البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال الصناعية علي 14 مزلقاناً للسكك الحديدية الأكثر خطورة بتكلفة 2,6 مليار جنيه

وأوضح لبيب انه يجرى العمل حالياً للانتهاء من تنفيذ الاعمال الصناعية في المزلقانين بتكلفة 239 مليون جنيه منها و 137 مليون جنية لمزلقان هيلانه بمحافظة الغربية 102 مليون جنيه لمزلقان الشيخ عيسى بمحافظة اسوان ليتم تسليمهم للمحافظات بنهاية يونيو المقبل وقال ان اعمال التطوير تضمنت انشاء كبارى سيارات وكبارى مشاه على المزلقانات للحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين والحد من الحوادث الخطرة.

ولفت لبيب الى انه بعد الانتهاء من تسليم تلك المزلقانات يصبح اجمالى عدد المزلقانات التى تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الصناعية بها 9 مزلقانات من اجمالى 14 مزلقاناً وفقاً للبروتوكول الموقع مشيراً الى انه تم افتتاح 6 مزلقانات حتى الان هى مزلقان الطريق الغربى بمحافظة بنى سويف البدرشين بالجيزة ومحلة روح بالغربية والرياح التوفيقى بالدقهلية والثلاثينى بالاسماعيلية والمحاميد قبلى باسوان حيث اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة بدء العمل فيها .

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