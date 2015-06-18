أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفارة المصرية تستقبل الشباب المصري الفائز بجائزة «بادر» بالبحرين

Google+ Print
السفارة المصرية تستقبل الشباب المصري الفائز بجائزة «بادر» بالبحرين السفارة المصرية تستقبل الشباب المصري الفائز بجائزة «بادر» بالبحرين

استقبلت السفارة المصرية بالبحرين، مجموعة من الشباب المصري، الذين حصدوا المركز الأول لجائزة “بادر” بالبحرين، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالمملكة يوم 16 يونيو 2015،

 وجاءت مُشاركتهم في هذه المسابقة،  بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، حيث فازوا بهذه الجائزة عقب نجاح تجربتهم الرائدة في دعم التنمية البشرية من خلال موقعهم الإليكتروني ”Eyouth”، وتوفيرهم لفرص تدريب لأكثر من أربعين ألف شاب مصري من جميع أنحاء الجمهورية.

 وكرَّم المهندس هشام الجودر، وزير الشباب والرياضة البحريني، الشباب المصري، الذين فازوا بالمركز الأول لهذه المسابقة الخاصة بريادة الأعمال بالدول العربية، كما ألقى كلمةًً أوضح خلالها أن هذه المسابقة أطلقتها المؤسسة العامة للشباب الرياضة بالمملكة منذ عدة سنوات، وذلك بهدف تشجيع ثقافة المُبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، وعقب نجاحها على المستوى المحلي بالبحرين لدورتين متتاليتين، قررت المملكة توسيع المُشاركة في هذه الدورة، لتشمل الشباب من مُختلف الدول العربية، وجاء هذا العام بدعم من جامعة الدول العربية، وضمن الأنشطة التي تباشرها وزارة الشباب والرياضة البحرينية خلال العام الجاري بمناسبة اختيار الجامعة للمنامة عاصمةً للشباب العربي لعام 2015.

وتضمن حفل جائزة “بادر” البحرينية، التعريف بأبرز المُتنافسين في هذه المُسابقة الدولية الخاصة بدعم مُبادرات العمل التطوعي، والذين جاءوا من دول:” البحرين، السودان، الأردن، ، الكويت، فلسطين، المغرب”.

وتم تكريم أصحاب مشروعات المراكز الأولى الثلاثة، وجاءت بالترتيب: “السودان في المركز الثالث، ثم السعودية ثانيةً، والفريق المصري فاز مشروعه بالمركز الأول”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة