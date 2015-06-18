السفارة المصرية تستقبل الشباب المصري الفائز بجائزة «بادر» بالبحرين

استقبلت السفارة المصرية بالبحرين، مجموعة من الشباب المصري، الذين حصدوا المركز الأول لجائزة “بادر” بالبحرين، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالمملكة يوم 16 يونيو 2015،

وجاءت مُشاركتهم في هذه المسابقة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، حيث فازوا بهذه الجائزة عقب نجاح تجربتهم الرائدة في دعم التنمية البشرية من خلال موقعهم الإليكتروني ”Eyouth”، وتوفيرهم لفرص تدريب لأكثر من أربعين ألف شاب مصري من جميع أنحاء الجمهورية.

وكرَّم المهندس هشام الجودر، وزير الشباب والرياضة البحريني، الشباب المصري، الذين فازوا بالمركز الأول لهذه المسابقة الخاصة بريادة الأعمال بالدول العربية، كما ألقى كلمةًً أوضح خلالها أن هذه المسابقة أطلقتها المؤسسة العامة للشباب الرياضة بالمملكة منذ عدة سنوات، وذلك بهدف تشجيع ثقافة المُبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، وعقب نجاحها على المستوى المحلي بالبحرين لدورتين متتاليتين، قررت المملكة توسيع المُشاركة في هذه الدورة، لتشمل الشباب من مُختلف الدول العربية، وجاء هذا العام بدعم من جامعة الدول العربية، وضمن الأنشطة التي تباشرها وزارة الشباب والرياضة البحرينية خلال العام الجاري بمناسبة اختيار الجامعة للمنامة عاصمةً للشباب العربي لعام 2015.

وتضمن حفل جائزة “بادر” البحرينية، التعريف بأبرز المُتنافسين في هذه المُسابقة الدولية الخاصة بدعم مُبادرات العمل التطوعي، والذين جاءوا من دول:” البحرين، السودان، الأردن، السعودية، الكويت، فلسطين، المغرب”.

وتم تكريم أصحاب مشروعات المراكز الأولى الثلاثة، وجاءت بالترتيب: “السودان في المركز الثالث، ثم السعودية ثانيةً، والفريق المصري فاز مشروعه بالمركز الأول”.