بالصور.. متطرفون يهود يحرقون كنيسة فى طبريا

أقدم يهود متطرفون صباح اليوم الخميس، على إحراق كنيسة "الطابغة" الواقعة على ضفاف بحيرة طبريا (شمال إسرائيل) وكتابة شعارات عنصرية على جدرانها.

وذكر موقع "فلسطينيو 48" أن المتطرفين اليهود خطوا شعارات عنصرية تقطر حقدا على كل من ليس يهوديا مثل شعار "اليهود أقوياء مقابل الأغيار".

بدورها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الحريق أدى إلى خسائر مادية جسيمة فى الكنيسة وإصابة شخصين بصورة طفيفة إثر استنشاقهما الدخان .

وأشارت إلى أنه عثر فى المكان على شعار باللغة العبرية ضد من وصفوا بـ"الوثنيين" وأن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الاعتداء على الكنيسة.

يشار إلى أن جماعات "دفع الثمن" اليهودية المتطرفة قامت بمئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية منذ عام 2008، سواء فى الداخل الفلسطينى (عرب 48) أو فى الضفة الغربية أو مدينة القدس المحتلة.

وتنوعت هذه الاعتداءات ما بين حرق مساجد وحرق سيارات وكتابة شعارات عنصرية على الجدران والمساجد والكنائس والمقابر (منها الموت للعرب) وحرق حقول مزروعة بالزيتون وإغلاق شوارع بوضع صخور أو مسامير لإعطاب المركبات.



>