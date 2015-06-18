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وزير التعليم يتوجه إلى غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم يتوجه إلى غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة وزير التعليم يتوجه إلى غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة
يتابع الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم سير امتحانات النظام القديم لطلاب الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان الوزارة، حيث توجه الوزير أثناء دخوله الوزارة إلى غرفة العمليات مباشرة لمتابعة سير الامتحانات مع أعضاء الغرفة.

كشف مصدر مسئول بالوزارة أن الدكتور محب الرافعى شدد خلال وجوده بالغرفة على متابعة الصفحات الخاصة بنشر وتداول أوراق أسئلة الامتحانات والتصدى لها بإبلاغ وزارة الداخلية والجهات المختصة لغلقها، موضحا أن الوزير اطمأن أيضا على سير اللجان عن طريق الاتصال برؤساء لجان الثانوية العامة ومتابعة سير الوضع داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يختبرون اليوم فى مادة الجبر.

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