عبد الرحمن العقل: أطمئنكم أنا بخير

تماثل الفنان الكويتي القدير عبد الرحمن العقل للشفاء عقب الوعكة الصحيّة التي ألمّت به مؤخّراً وأُدخل على إثرها المستشفى لأيّام.

وقال العقل في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "الحمدالله على نعمة الصحة. العملية تكللت بالنجاح من أربعة أيام وأخرجوني اليوم من المستشفى، وأنا الآن بالبيت".

ووجه الفنان الشكر لكلّ من سانده ووقف إلى جانبه أثناء أزمته الصحية، وكتب: "أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح لاهتمامه بي، ومعالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، والشيخ علي جابر الأحمد الصباح، والشيخ الدكتور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم طلال فهد الأحمد الصباح، والشيخ خالد فهد الأحمد الصباح، والشيخ فهد الأحمد الفهد الصباح، ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، ووكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى، ومعالي الأمين العام للمجلس الوطني المهندس علي اليوحه، ومدير مكتب صاحب السمو الأمير الغالي أحمد فهد الفهد، والعميد عادل الحشاش، والأستاذ خالد علي الغانم، والسفارات الخليجية، ونادي القادسية، والدكتور خالد الزامل، والدكتور عدنان الهندال، وقناة سكوب، وإخواني وأحبتي الفنانين وجمهوري الحبيب وكل أهلي، وكل من اتصل بي من داخل الكويت وخارجها".

وختم بالقول: "كل الشكر والتقدير لمجلة وموقع "سيدتي"، فقد كان اهتمامكم بلسم على قلبي وأطمئنكم أنا بخير".

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