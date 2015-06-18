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نيكول كيدمان تحدث ثورة نسائية في إحتفال Women In Film

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الأربعاء 17-06-2015 23:52

شهدت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية مساء الثلاثاء إنطلاق حفل توزيع جوائز Women In Film، الذي حضره نخبة من أهم وألمع نجوم ونجمات هوليوود.

خلال السهرة تسلمت الممثلة الأسترالية Nicole Kidman جائزة Crystal award for excellence عن مجمل أعمالها المميزة في مجال السينما والتلفزيون، والقت كلمة بالمناسبة دعت فيها إلى توفير مزيد من الفرص للنساء في السينما، واصفةً الصناعة بأنها مجال غير متكافئ.

Kidman البالغة من العمر 47 عاماً، والتي عادت إلى مسرح لندن بعد غياب 17 سنة، قالت خلال الحفل: بكل وضوح نحتاج إلى خلق مزيد من الفرص، إنه مجال غير متكافئ. فلنعمل جميعا ونتكاتف معا ونحاول تغيير هذا.

واضافت: نريد وضع كاميرات في أيدي الفتيات الصغيرات وحثهن على سرد القصص وزيادة الثقة في أنفسهن حتى يشعرن بالتمكن.

ومن جهتها، قالت Ava Duvernay مخرجة فيلم Selma للنجمة Nicole: هوليوود مثل الرفيق الذي لا يتصل بشكل دائم.. هذا ما قد تمثله هوليوود للنساء صانعات الأفلام. هناك قدر بسيط من الإهمال من ناحية الاعتراف بخيال وموهبة النساء صانعات الأفلام.

يشار إلى أن النجمة العالميّة Meryl Streep أعلنت مؤخراً أنّها ستشارك في تمويل مبادرة جديدة لدعم كاتبات السيناريو، في مجال يهيمن عليه الرجال.

 

 

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