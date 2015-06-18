جراحات منظار الركبة للأشخاص فى منتصف العمر "تضر أكثر ما تنفع"

نصح خبراء، الجراحين بالامتناع عن إجراء جراحات بالمنظار للركبة للأشخاص فى منتصف العمر وكبار السن.

وقال الخبراء، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الجراحة بالمنظار، وهى عملية صغيرة لعلاج التهاب الركبتين وتمزق الغضروف، تضر أكثر مما تفيد العديد من الأشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 150 ألف بريطانى يخضعون لجراحات بالمنظار للركبة سنويا والعديد منهم فى الخمسينات والستينات والسبعينات من العمر.

إلا أن مراجعة لبيانات تخص ألف و270 مريضا تتراوح أعمارهم بين 50 و63 عاما، كشفت أنهم لم يتلقوا سوى فائدة "غير مجدية" من هذه العملية بينما يتعرضون لمخاطر مضرة جمة.

وبحسب الدراسة فإن ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة أكثر تأثيرا من إجراء الجراحات.