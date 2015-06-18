5 فوائد للعرقسوس.. أهمها علاج قرحة المعدة بس لو عندك ضغط ابعد عنه

فوائد العرقسوس

العرقسوس من أهم وأشهر المشروبات الرمضانية، بل يعد المشروب الرمضانى الأول على المائدة المصرية، وللعرقسوس العديد من الفوائد الهامة، ولكن هناك العديد أيضا من المحاذير التى تدور حوله، وخاصة لبعض المرضى، ويوضحها الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.

ويرصد خالد أهم خمس فوائد للعرقسوس فى النقاط التالية وهى:

>- يقلل الشعور بالعطش، نظرا لقدرته على حفظ كميات الماء بالجسم.

>- يحسن عمل الجهاز الهضمى ويساعد على تحسين الهضم.

>- مضاد للالتهابات التى تصيب أعضاء الجسم المختلفة.

>- يمنح الجسم الترطيب الكافى فى فضل الصيف، كما أنه مشروب منعش للجسم.

>- يعالج قروح المعدة.

متى يحذر تناول العرقسوس

>وعلى الرغم من الفوائد العديدة التى يمكن الحصول عليها من تناول العقرسوس، إلا أن خالد يحذر بعض المرضى من الإسراف فى تناوله لفترات طويلة، أو بكميات كبيرة، ويفضل التقليل منه والحذر من تناوله قد المستطاع، وخاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع، وأصحاب أمراض القلب والشرايين، نظرا لأنه يساعد الجسم على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على أصحاب تلك الأمراض بشكل خاص.