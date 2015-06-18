أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد للعرقسوس.. أهمها علاج قرحة المعدة بس لو عندك ضغط ابعد عنه

Google+ Print
5 فوائد للعرقسوس.. أهمها علاج قرحة المعدة بس لو عندك ضغط ابعد عنه 5 فوائد للعرقسوس.. أهمها علاج قرحة المعدة بس لو عندك ضغط ابعد عنه
العرقسوس من أهم وأشهر المشروبات الرمضانية، بل يعد المشروب الرمضانى الأول على المائدة المصرية، وللعرقسوس العديد من الفوائد الهامة، ولكن هناك العديد أيضا من المحاذير التى تدور حوله، وخاصة لبعض المرضى، ويوضحها الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة.

فوائد العرقسوس

ويرصد خالد أهم خمس فوائد للعرقسوس فى النقاط التالية وهى:
>- يقلل الشعور بالعطش، نظرا لقدرته على حفظ كميات الماء بالجسم.
>- يحسن عمل الجهاز الهضمى ويساعد على تحسين الهضم.
>- مضاد للالتهابات التى تصيب أعضاء الجسم المختلفة.
>- يمنح الجسم الترطيب الكافى فى فضل الصيف، كما أنه مشروب منعش للجسم.
>- يعالج قروح المعدة.

متى يحذر تناول العرقسوس


>وعلى الرغم من الفوائد العديدة التى يمكن الحصول عليها من تناول العقرسوس، إلا أن خالد يحذر بعض المرضى من الإسراف فى تناوله لفترات طويلة، أو بكميات كبيرة، ويفضل التقليل منه والحذر من تناوله قد المستطاع، وخاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع، وأصحاب أمراض القلب والشرايين، نظرا لأنه يساعد الجسم على الاحتفاظ بكميات كبيرة من الماء، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على أصحاب تلك الأمراض بشكل خاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365