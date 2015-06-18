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إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي

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إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي إصابة كريم بامبو بقطع في الرباط الصليبي

تأكد إصابة كريم بامبو لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام المقاصة يوم الأربعاء بالدوري.

وكان بامبو قد خرج مصابا من الشوط الأول بعد أن تعرض للإصابة في الركبة ودخل بدلا منه محمد رزق.

إلا أن الأشعة التي أجراها اللاعب بعد المباراة أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي ليبتعد اللاعب مبدئيا حتى نهاية الموسم عن الفريق.

وأكد اللاعب لـFilGoal.com إصابته بقطع في الرباط الصليبي ولم يعقب اللاعب سوى بـ "الحمد لله على كل شيء.. ادعولي".

وتعد هذه الإصابة الثالثة بالرباط الصليبي التي تضرب لاعبي الأهلي بالفريق الأول هذا الموسم بعد أن تعرض لها عمرو جمال مطلع الموسم وكذلك محمد حسن.

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فيديو اليوم السابع

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