عاشور: الفوز كان مهما بسبب الظروف الصعبة

شدد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي على أهمية الفوز على مصر المقاصة 2-0 للحفاظ على سلسلة الانتصارات منذ تولي فتحي مبروك المسؤولية.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة (النهار):"الفوز على المقاصة تحقق وسط ظروف صعبة للغاية، خاصة غياب 10 لاعبين من العناصر الأساسية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الأداء كان جيدًا، والفوز مهم، لأن المكسب يأتي بمكسب، ونركز للفوز في كل المباريات القادمة".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين شاركوا أمام المقاصة بعد فترة غياب طويلة، مثل إسلام رشدي، وأعتقد أن تسجيله الهدف الثاني سيرفع معنوياته".

وأشار إلى أن الأهلي سيتجاوز مأزق النقص العددي في المباراة القادمة بعودة الموقوفين مثل وليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد نجيب ومحمد هاني.

وأوضح حسام عاشور أن فتحي مبروك المدير الفني أعطى له تعليمات بضرورة التواجد أمام قلبي دفاع الأهلي، وترك هندريك يتحرك للأمام لأداء الواجبات الهجومية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة يتقاسم بها المركز الثاني مع إنبي، بينما يتصدر الزمالك برصيد 73 نقطة.