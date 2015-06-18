تقرير.. مدير أندرلخت في القاهرة من أجل تريزيجيه

أفاد موقع (أندرلخت أونلاين) بأن هيرمان فان هولسبيك مدير نادي أندرلخت البلجيكي سيسافر إلى القاهرة خلال الأسبوع الحالي من أجل الاجتماع بمسؤولي النادي الأهلي بخصوص العرض المقدم لمحمود تريزيجيه.

وأكد التقرير أن فان هولسبيك سيحاول الوصول لاتفاق مالي مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعب وسطه تريزيجيه الذي أفادت لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بأنها لا ترغب في الاستغناء عنه لحاجة الفريق إليه.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة على الأرجح إذا تمت ستتكلف ما بين 1 و1.5 مليون يورو من أجل انتداب الشاب المصري صاحب الـ20 عاما.

وكان الأهلي قد أعلن من قبل رفضه بيع تريزيجيه إلا في حال تلقيه عرضا يصل قيمته إلى 3.5 مليون يورو.

وغاب تريزيجيه عن آخر 4 مباريات للأهلي في الدوري بسبب الإصابة بعدما شارك في 25 مباراة بالبطولة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى.