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ضبط "خادمة " سرقت مشغولات ذهبية من مخدومتها المسنة بالعبور

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ضبط "خادمة " سرقت مشغولات ذهبية من مخدومتها المسنة بالعبور ضبط "خادمة " سرقت مشغولات ذهبية من مخدومتها المسنة بالعبور
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على خادمة، قامت بسرقة مخدومتها بجمعية أحمد عرابى بالعبور،
>تلقى العميد هشام البدوى مأمور قسم العبور بلاغا من المدعوة " سوسن. م" 69 سنة ربة منزل، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من مسكنها.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، انتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مديبر المباحث الجنائية، وتبين للعميد أسامة عايش مفتش الأمن العام القليوبية من خلال المعاينة سلامة جميع منافذ العقار وعدم وجود أثار عنف فى الداخل.

ومن خلال جمع معلومات ضباط المباحث وإجراء التحريات السرية ومناقشة المبلغة فقد توصلت جهود فريق البحث، أن مرتكبة الواقعة خادمه تعمل لدى المبلغة وتدعى " زينب .ع " 28سنة خادمة وتمكن من ضبطها وبمناقشتها أعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها قامت بإخفاء المسروقات لدى المدعوة "سيدة. م" 39سنة خادمة، ووتم بإرشادها ضبط الأخيرة وتحرر المحضر اللازم .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365