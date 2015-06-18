القرفة تقى من سرطان الأمعاء

توصلت دراسة طبية إلى احتواء القرفة على مركب يعمل على منع تكون الأورام السرطانية بالقولون والأمعاء.

وقد توصل الباحثون إلى احتواء القرفة على مركب "سينمالدهيد" الذى يعطى للقرفة مذاقها ونكهتها المميزة والقوية، حيث لوحظ فعالتيها عند إضافتها فى النظام الغذائى اليومى لفئران التجارب فى وقايتهم من سرطان القولون والمستقيم.

وأشارت الأبحاث، التى أجريت فى هذا الصدد، إلى أن فئران التجارب اكتسبوا القدرة على حماية أنفسهم من التعرض للمواد المسرطنة، وذلك من خلال فعالية مركب "سينمالدهيد" فى إزالة السموم.

وأكدت الدكتورة "دونا تشانج" الأستاذ بجامعة أريزونا ومركز السرطان، أن هذا الاكتشاف يشكل أهمية قصوى فى مجال مكافحة السرطان، حيث يعد سرطان القولون والمستقيم من أشد أنواع السرطان فتكا وعدوانية، مما يستلزم معه وضع استراتيجيات أكثر فعالية للوقاية من المرض.