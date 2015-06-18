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لو عاوز تخس أو تتخن.. خلى بالك 6 أضرار للتغير السريع فى الوزن

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لو عاوز تخس أو تتخن.. خلى بالك 6 أضرار للتغير السريع فى الوزن لو عاوز تخس أو تتخن.. خلى بالك 6 أضرار للتغير السريع فى الوزن
اكتساب الوزن لمن يعانون من النحافة البالغة أمر محبب صحيا، كذلك النزول فى الوزن وإنقاصه بشكل كبير رغبة فى التمتع بقوام ممشوق خاصة لمن تؤثر السمنة على صحتهم، هو أمر حميد أيضا، إلا أن الاضطراب والتغير السريع فى الوزن يسبب هزة للنظام العام للجسم ووظائفه، ما يجعله فى حالة خلل وعدم اتزان مما قد ينتج عنه مشكلات كثيرة لابد من تجنبها.

الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة أكدت على أن الاضطراب والخلل فى الوزن بشكل مفاجئ، غير صحى بالمرة، ولذا فأنظمة الرجيم المتفق عليها والعالمية جميعا تهتم بإنقاص أو زيادة الوزن على المدى البعيد والمحدد، والذى يضمن تفاعل أنظمة الجسم واعتيادها للوضع الجديد بشكل ممهد، ودون مفاجأة.

ومن أضرار الاضطراب فى الوزن هبوطا وصعودا كما توضحها أخصائية الباطنة:
>-اضطراب عام فى الهرمونات سواء الذكورة أو الأنوثة
>-خلل فى إنتاج السيدات للبويضات، وحجمها لدى السيدات
>-قلة جودة السائل المنوى لدى الرجال
>-تساقط الشعر وظهور حبوب الوجه وضعف وجفاف البشرة بشكل عام
>-ترهل دهون الجسم ومناطقه المختلفة، خاصة الثدى والأجناب والبطن.
>-ضعف عام فى مناعة الجسم وقوته بشكل عام.

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مصر 365