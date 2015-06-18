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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

غزة /أ ش أ/


> قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس السماح بإدخال 550 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.
>وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.
>وأشار فتوح إلى أنه من ضمن الشاحنات 150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية.
>ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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