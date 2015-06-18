لو طفلك بيعانى من أنيميا الفول.. اعرفى أهم أسبابها وأعراضها

أنيميا الفول أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة حدوث خلل فى الدم عند تناول بعض الأغذية والتى يجب معها ابتعاد الطفل عن تناول هذه الأطعمة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن مرض أنيميا الفول عبارة عن حدوث خلل فى الدم نتيجة تناول الطفل الفول بسب نقص مادة بالدم تسمى G6PD والمتواجدة بالكرات الدم الحمراء.

وتستكمل د. نهى قائلة "غالبا ما يصاب الأطفال بأنيميا الفول لأسباب وراثية، ونسبة إصابة الذكور أكثر من الإناث، كما أن هناك بعض الأطعمة لها تأثير فى حدوث نقص مادة G6PD بالدم ويجب تجنب تناولها مثل: البسلة والترمس والحمض اللوبيا والفاصوليا البيضاء كذلك بعض الأدوية التى تحتوى على مادة السلفا.

وأضافت د. نهى هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأطفال نتيجة حدوث هذا الخلل بالدم وأهمها":

>1)احمرار لون البول بصورة داكنة .

>2) وجود ألم بالبطن .

>3) قىء أو غثيان .

>4)اصفرار بياض العين .

>5) شحوب واصفرار جسم الطفل وهو ما يحدث عقب تناول الطفل الفول والأغذية السابق ذكرها ثلاثة أيام .

وتتابع د. نهى قائلة "فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها يتم عمل تحليل g6pd وفى حالة التأكد من انخفاضه يتم وصف علاج بعض الأدوية والفيتامينات والابتعاد عن تناول الفول ومشتقاته وفى الحالات الشديدة مثل تكسير الدم يتم نقل دم لطفل.