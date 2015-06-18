16 مركز شباب يمثلون الوادى الجديد فى الدورى الرمضانى بالأقصر

قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد إن المديرية ستشارك فى مسابقة دورى كرة القدم الذى تنظمه الوزارة فى محافظة الأقصر مع بداية شهر رمضان من خلال فرق رياضية لـ16 مركز شباب بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف دياب أن المديرية انتهت من وضع خطة لإقامة مسابقات رمضانية وقوافل رياضية بعدد من المناطق المحرومة من الخدمات الرياضية فضلا عن مسابقات فى خماسى كرة القدم بين أندية المحافظة.
وأكد دياب أن المحافظة قد شاركت فى معسكر المحافظات لإعداد القادة وتنمية المهارات بمنطقة أبو قير بالإسكندرية بحضور 62 طالبة يمثلن مراكز المحافظة، تحت رعاية وزارتى التربية والتعليم ووزارة الشباب، الذى اختتمت أعماله منذ أيام.