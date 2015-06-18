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"البيطريين": نعانى عجز 50% من القوة المطلوبة للرقابة على مزارع اللحوم

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"البيطريين": نعانى عجز 50% من القوة المطلوبة للرقابة على مزارع اللحوم "البيطريين": نعانى عجز 50% من القوة المطلوبة للرقابة على مزارع اللحوم
أكد الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، أن هناك عجزا فى الأطباء البيطريين يصل إلى 50% من القوة المطلوبة لإحكام السيطرة على مزارع اللحوم والدواجن ومصانع اللحوم، مطالبا مسئولى الدولة بتلبية حاجة وزارة الزراعة بتعين 6500 طبيب بيطرى، والإسراع فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء فى يناير 2015 بتعيين 2156 طبيبا بيطريا فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف طه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حالة المجازر فى دون مستوى مثيلتها فى الدول المتقدمة موضحا أن النقابة ترى نقل تبعية المجازر من الإدارات المحلية إلى مديريات الطب البيطرى، حيث أنها مواقع صحية بيطرية، وتحويل مجازر مصر البالغ عددها 460 مجزرا إلى النظام الآلى بما يكفل تطبيق الاشتراطات الصحية واختزالها إلى 20% من العدد الحالى.

على خلفية مزرعة لحوم الحمير بالفيوم.. نقابة البيطريين تطالب بمنحهم الضبطية القضائية لإحكام السيطرة على المجازر وإنشاء شرطة للطب البيطرى.. وتعديل قانون غش الأغذية لتشديد العقوبة

- على خلفية مزرعة لحوم الحمير بالفيوم.. نقابة البيطريين تطالب بمنحهم الضبطية القضائية لإحكام السيطرة على المجازر وإنشاء شرطة للطب البيطرى.. وتعديل قانون غش الأغذية لتشديد العقوبة

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مصر 365

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