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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الغربية يوافق على علاج الطفلة "نورهان"

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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الغربية يوافق على علاج الطفلة "نورهان" استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الغربية يوافق على علاج الطفلة "نورهان"
فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" عن حالة الطفلة "نورهان محمد سعيد"، التى تعانى منذ ولادتها من ضمور فى خلايا المخ، تسبب فى عدم القدرة على الحركة والنطق بالكلام استدعى المهندس السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية والد الطفلة ووالدتها فى مكتبه وذلل لهم كل العقبات لعلاج الطفلة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا بعنوان "مستشفيات الغربية ترفض علاج نورها لأنها لا تملك تأمينا صحيا"، وعلى الفور اتصل محافظ الغربية بـ"اليوم السابع" للحصول على بيانات الطفلة، وولى أمرها وطلب مقابلتهم فى مكتبه بديوان عام المحافظة فى مدينة طنطا.

وبعد مقابلة الطفلة ووالديها قرر المحافظ تحويل ملفها لوكيل وزارة التربية والتعليم لقبول أوراق الطفلة فى المدرسة الفكرية بطلب استثنائى، نظرا لحالتها الصحية حتى تنالها مظلة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.


>- "نورهان".. طفلة بالغربية تعانى من ضمور فى خلايا المخ.. 8 سنوات عناء ورحلة علاج بلا نهاية.. ووالدها يطالب بقبولها فى المدرسة الفكرية حتى تنال مظلة التأمين الصحى.. ويتمنى وظيفة لزوجته تغنيها عن الحاجة

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