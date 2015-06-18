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وزير الآثار: نعد خططا محكمة لتأمين المعابد..وقدمنا 54 موظفا للنيابة

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وزير الآثار: نعد خططا محكمة لتأمين المعابد..وقدمنا 54 موظفا للنيابة وزير الآثار: نعد خططا محكمة لتأمين المعابد..وقدمنا 54 موظفا للنيابة
أكد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار أن يتم حاليا الإعداد لخطط أمنية محكمة وغير مسبوقة لتأمين كل المعابد الأثرية، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ورجال الأمن المركزى، مضيفا أن رجال الأمن بمديرية الأقصر أثبتوا قدرتهم على حماية السائحين بحادث الكرنك الفاشل.

وأضاف وزير الآثار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تحارب الفساد بكل قوة داخل قطاع الآثار بأكلمه فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تحويل 47 موظفا للنيابة الإدارية للتحقيق معهم فى مخالفات، وكذلك تم تحويل 7 من موظفى الآثار للنيابة العامة لمخالفاتهم الجسيمة وإضراراهم بالآثار المصرية.

وأضاف: ألقينا القبض على 9 موظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية لارتكابهم جرائم بحق الوزارة والآثار، فى الفسطاط وميت رهينة ومن يقوم بعمل التذاكر الدوارة على المعابد والمتاحف،كما تم إنهاء ندب 19 موظفا بمختلف أنحاء الجمهورية لقيامهم بإعاقة العمل عن عمد .

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