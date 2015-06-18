المجموعة الاقتصادية تجتمع اليوم برئاسة "محلب" للانتهاء من الموازنة العامة

تعقد المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، للانتهاء من الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد مناقشة عدد من التفاصيل الفنية.

صرح بذلك السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء.

كان "محلب"، قد ناقش فى اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان، بحضور الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، ومسئولى المرور على مستوى المحافظة.

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