حبس سنة لـ3 سيدات متهمات بسرقة أجهزة من محال بالمقطم

قضت دائرة المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، بمعاقبة 3 سيدات متهمات بسرقة محلات منطقة المقطم، بالحبس سنة مع النفاذ لكل منهم .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم إخطارًا من أفراد أمن محل راديو طلعت، يفيد بضبطهم لثلاثة سيدات سرقن أجهزة من هذا المحل، وتمكنت قوة القسم من القبض عليهم وبحوزتهم مضبوطات "ميكنة قص شعر حريمى، وعلبة شكولاتة حجم كبير، و"مكواة " داخل سيارة سزوكى أمام المحل، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، بالإضافة إلى أن المتهمات قمن بسرقة عدة محلات مختلفة الأنشطة، وتبين أن المتهمات قمن بسرقة 2 جهاز بلاى استيش، وثمن الواحد 5400 جنيه، فى يوم 22 مايو الماضى، وكاميرات المحل تعرفت عليهن، لكن عند عودتهن مرة أخرى لسرقة ذات المحل تم القبض عليهن.

وبمواجهة محمد خفاجى وكيل نيابة المقطم بالمضبوطات، أنكرن تمامًا ارتكابهن للواقعة، وأقررن بأنهن ذهبن للمحل لشراء سخان مياه، وكشفت التحقيقات أن اثنتين من المتهمات أقارب والثالثة صديقتهما .

وقررت النيابة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضى المعارضات بتجديد حبسهن 15 يومًا على ذمة القضية.