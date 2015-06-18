اليوم.. أول أيام تطبيق الدخول المجانى للمصريين للمزارات الأثرية بالأقصر

تبدأ اليوم- مطلع شهر رمضان المبارك- المعابد والمتاحف بمحافظة الأقصر فى استقبال المواطنين المصريين للدخول المجانى، وذلك تطبيقاً لمبادرة وزارة السياحة بفتح المزارات السياحية بالمجان للمصريين، بهدف تنشيط السياحة وإقبال السائحين والمصريين على المزارات بالمحافظة.

كانت قد أعلنت وزارة السياحة عن بدء تنفيذ مبادرة وزارة الآثار بإعفاء المصريين من رسوم دخول جميع المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان بدءاً الخميس حتى نهاية أغسطس، وتشمل المبادرة تشمل إسنا وإدفو وكوم أمبو، كما سيتم تقديم خدمات الإرشاد السياحى بجميع المعابد مجاناً للمشاركين بالمبادرة.

يذكر أن المبادرة تستهدف تنمية روح الولاء والانتماء، لدى شباب الجامعات والمدارس وللشباب عموماً، وذلك من خلال التعرف على الحضارة المصرية العريقة، وعمل رواج اقتصادى تجارى بالمقاصد السياحية وخاصة بمدينتى الأقصر وأسوان.